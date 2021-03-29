Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak kaç yaşında, nereli?
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Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak kaç yaşında, nereli?

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Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak kaç yaşında, nereli?

Eda Gürkaynak kimdir? Eda Gürkaynak'ın sevgilisi kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Birkan Sokullu'nun sevgilisi merak konusu olmaya devam ediyor. Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak Instagram adresi nedir?

Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokulu'nun sevgilisi magazin dünyasından biri değilMedyada çok sık adını duymadığımız bir isim olan Gürkaynak eğitim hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eda Gürkaynak hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.

Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak kaç yaşında, nereli?

EDA GÜRKAYNAK INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Eda Gürkay instagram sevgilisi Birkan Sokullu ile fotoğraflarına da yer verdiği instagram hesabına sahiptir. Eda Gürkaynak instagram hesabı edagurkaynak. Yaklaşık 20 bin takipçiye sahip Instagram hesabını aktif kullanmaktadır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:36:20. #1.15#
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