Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?
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Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?

07.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:55
Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncusu Birkan Sokullu2nun sevgilisi merak konusu oldu. Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?

Birkan Sokulu'nun sevgilisi magazin dünyasından biri değilMedyada çok sık adını duymadığımız bir isim olan Gürkaynak eğitim hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eda Gürkaynak hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.

Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?

EDA GÜRKAYNAK INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Eda Gürkay instagram sevgilisi Birkan Sokullu ile fotoğraflarına da yer verdiği instagram hesabına sahiptir. Eda Gürkaynak instagram hesabı edagurkaynak. 10,3bin takipçiye sahip instagram hesabını aktif kullanmaktadır.

Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ne iş yapmaktadır? Eda Gürkaynak instagram adresi nedir?

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