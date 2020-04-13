Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesaj gelmediyse gitmeyin
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesaj gelmediyse gitmeyin

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olmasının salgın riskini artıracağını belirterek "Telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gitmeyin" dedi.

13.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:57
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesaj gelmediyse gitmeyin

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurmamasını istedi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ FEDAKARCA ÇALIŞIYOR"

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi. Pandemi sürecinde eczacıların büyük rol üstlendiğine, maske dağıtımının da onlardan birisi olduğuna işaret eden Çolak, "Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor." dedi.

"SMS KODU VE T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MASKE ALINABİLECEK"

Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

"MESAJ GELMEDİYSE ECZANEYE GİTMEYİN"

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı: "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesaj gelmediyse gitmeyin

Kaynak: AA

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