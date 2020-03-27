Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
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Fahrettin Koca, Güncel

Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu

Show TV ana haber bülteni sunucusu Ece Üner, koronavirüs ile ilgili açıklamaların geç saatte yapılması ve herkesin kendi OHAL'ni ilan etmesi meselesi hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

27.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:41
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu

Ana haber bültenindeki çıkışlarıyla sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren Ece üner, şimdi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çekti.

"İKİ KONUYU SİZE İLETMEK GÖREVİMİZ"

Sözlerine "Sayın Fahrettin Koca'ya açık mektup" diyerek başlayan Üner; "Bir kaç gün önce bu ekranlarda da söyledik. Siz böylesi bir dönemde hepimizin içi çok büyük bir şanssınız. Babacanlığınız, iyi niyetiniz ve çalışkanlığınız bu zor dönemi de atlattıktan sonrada asla unutulmayacak. Biz burada kamu yararına iş yapıyoruz. O nedenle bize iletilen iki konuyu size iletmek görevimiz. Elbette bir bildiğiniz vardır ama açıklamaların geç saatte yapılması ve ardından o açıklamayı duyduktan sonra uyku tutmaması bağışıklık sistemi için zorlayıcı oluyor. Ertesi gün erken saatte uyanması gerekenler uyuyamıyor ve virüse karşı direnci düşüyor" ifadelerini kullandı.

"KONU SINIFSAL BİR MEVZUYA DÖNÜYOR"

Açıklamasının devamında virüs salgınına karşı hayatını olağan şekilde devam ettirmek zorunda kalanların durumuna değinen Üner, "İkinci konu herkesin kendi OHAL'ni ilan etmesi meselesi. Özel sektörde çalışanlar işveren ben kendi OHAL'imi ilan ediyorum diyemez. Tezgahtaki, fabrikadaki, atölyedeki emekçi çalışmak zorunda. Hal böyle olunca konu sınıfsal bir mevzuya dönüyor. Herkes kendi OHAL'ini yaşar yarim olmuyor olamıyor. Sizin iyi niyetinize inancımız sonsuz. Bu iki konuyu size iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu

Haberin Videosu:

Show TV ana haber bülteni sunucusu Ece Üner, 'Bakan Koca'ya açık mektup' deyip iki konuda çağrıda bulundu

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