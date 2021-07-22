Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!
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Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi oynarken Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanıp projeye veda eden Ece Hakim, büyük başarı elde etti. İşte detaylar...

Ece Hakim, ABD üniversitelerinin 2021 yılında en çok başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu. ABD'de üniversite eğitimi almak isteyen Türk gençlerine rehber olan www.studyinamerica.com sitesinin yaptığı araştırmada, 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerin seçimi yapılırken sadece akademik başarı değil, üstün liderlik özellikleri de değerlendirildi.

Yüzde 100 burslu okuduğu Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan, aynı zamanda Tarih alanında yandal da yaparak en başarılı yüzde 10'luk dilime giren ve Summa Cum Laude Onur Ödülü alan Ece Hakim de bu başarısıyla belirlenen 25 öğrencinin arasında yer aldı.

Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!
Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!
Ece Hakim en başarılı 25 Türk öğrenci arasında!

Kaynak: Snob Magazin

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