Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel boyu ve kilosu? Ece Gürsel evli mi?
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Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel boyu ve kilosu? Ece Gürsel evli mi?

28.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:08
Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel boyu ve kilosu? Ece Gürsel evli mi?

Ece Gürsel, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Yaptığı açıklamalar ve çıktığı defileler ile yıllardır adından söz ettirmeye devam eden Ece Gürsel kimdir ve ne yapıyor internette araştırılmaya başlandı. Peki Ece Gürsel kimdir, kaç yaşındadır ve nereli? Ece Gürsel evli mi, sevgilisi var mı? Detaylar haberimizde..

Ece Gürsel, Türk manken ve şarkıcı kimliğiyle tanınmaktadır. Ece Gürsel, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2.seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi. Bu başarılarının ardından yıllardır Türkiye'de ve dünyada mankenlik ve modellik yapmaktadır. Ece Gürsel son olarak Yıldırım Mayruk'un Jübile defilesinde boy gösterdi ve ses getirdi.

Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel boyu ve kilosu? Ece Gürsel evli mi?

Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Gürsel boyu ve kilosu? Ece Gürsel evli mi?

ECE GÜRSEL KİMDİR?
Ece Gürsel kaç yaşında: 38
Ece Gürsel nereli: Antalya
Ece Gürsel doğum tarihi: 11 Aralık 1982
Ece Gürsel burcu: Başak
Ece Gürsel boyu: 1,82
Ece Gürsel kilosu: 62 kg
Ece Gürsel medeni durumu: Bekar

Ece Gürsel, 11 Aralık 1982 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. 1982'de Antalya'da doğan 38 yaşındaki Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Eğitimini sürdürdüğü 1999 yılında mankenliğe başladı. Aynı yıl Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model Of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi. Eski milli futbolcu Tayfun Gürsel'in kızıdır. Haftalık dergisinin 2005 yılı Sevgililer Günü sayısına Hıncal Uluç'la birlikte kapak oldu. Sayıda "Türkiye'nin Sweetheart'ı" ilan edilen Gürsel, bu sayede tanınırlık elde etti.

ECE GÜRSEL ALDIĞI DERECELER

Miss Model Of Turkey 1999 : 2.'lik

Star Tv Güzellik Yarışması 2000 : 2.'lik

Ford Models Super Model Of The World 2001 : 2.'lik

Best Model Of Turkey 2003 : 2.'lik

Best Model International 2003 : 4.'lük

DİSKOGRAFİ:

Yarı Farkında (2011)

Sadece (2013)

Aptal Olma (2015)

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