Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından gece saatlerinde Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığı anların videosunu paylaşarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Uzun bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini canlı yayında itiraf eden Ece Erken'in hakkında gündemi sarsacak bir video ortaya çıktı.

GECE YARISI EVLİ OLAN SEVGİLİSİNİN EVİNE GELDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Erken'in evlerine gelerek arabalarının aynalarını kırdığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

EVLİ BİRİYLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken'in Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayında aşkını itiraf eden Erken, "Gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada" demişti.