Ece Erken, Eurovision'da Sahneye Çıkan Madonna'yı Yarışmacı Zannedince Sosyal Medyanın Diline Düştü
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü. Erken, Eurovision'a katılan Maddona'yı yarışmacı sanarak, birinci olamamasına şaşırdığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen Eurovision 2019 yarışması hakkında konuşan Ece Erken, Madonna'nın yarışmaya katıldığını zannederek birinci olamaması karşısında şaşırdığını dile getirdi.
BÜYÜK GAF YAPTI
Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Maddonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Sosyal medyanın diline düşen Ece Erken ve Bircan Bali, yaptıkları haberleri önceden araştırmadığı gerekçesiyle çoğu takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
YORUMLAR (63)
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İki gerizekalı çıkmış Dünyanın tek kadn starını konuşuyor popun kraliçesini siz kimsiniz yaw siz kimsinizCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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İk boş beyin Madonna yı tanımıyor bunlar tanısalar bu kadar büyük gaf gelmezdiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Zengin varmi diyor para lazim paraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Memleketin sunucusu şarkıcısı türkücüsünün kültür seviyesi bu işte neden hayret ettiniz ki? Okusford vardı da okumadılar mı? Evet okumadılar. bedenleri daha kolay para ediyordu onu kullandılar.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Madonna yazamamışlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır