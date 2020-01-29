Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kolları sıvadı. Yaşar, bir kamyon dolusu gıda malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere Elazığ'a gönderdi.
Türkiye, geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi. Bu isimlere bir de ünlü şarkıcı Ebru Yaşar katıldı.
TONLARCA GIDA MALZEMESİ GÖNDERDİ
Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.
YALIN DA BİR TIR DOLUSU MALZEME TOPLADI
Öte yandan ünlü şarkıcı Yalın, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son verdiği konserde depremzedeler için kıyafet ve battaniyelerden oluşan yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme topladı. Şarkıcı yardımları AFAD'a teslim edecek.
Haber Videosu: Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
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isim belirtmese iyiydi ama böyle olmadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇUVALLARIN ÜZERİNE EBRU YAŞAR YAZMAZSAN OLMAZ TABİ. . . HERKES BİLECEK GÖRECEK Kİ ALLAH DAHA ÇOK SEVAP YAZSINCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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çok güzel bi hareket sevindirici bu kişinin karakterinide ortaya koyuyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Estetik yaptırmaktan vakit bulmuşCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ne hale düştük ünlülerin amaçlarını daha anlamış degilim bunlar yardım mı ediyor yoksa kendilerini reklam mı yapıyor niye sadece bunların yardım paketlerin üstüne tabela isimleri var..Bana daha çok gösteriş gibi geldi..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah razı olsun, helal olsun kazancı bol ve bereketli olsun. (İmamoğlu''da tatile devam etsin)Cevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN. . . . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Tamam.iyi aksamlar3 Yayından Kaldır
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SAHİL KAHVE, teşekkür eder, hayırlı akşamlar dilerim, sağlıcakla kal. . . . .4 1 Yayından Kaldır
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