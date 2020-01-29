Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
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Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kolları sıvadı. Yaşar, bir kamyon dolusu gıda malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere Elazığ'a gönderdi.

29.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:11
Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi. Bu isimlere bir de ünlü şarkıcı katıldı.

TONLARCA GIDA MALZEMESİ GÖNDERDİ

Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

YALIN DA BİR TIR DOLUSU MALZEME TOPLADI

Öte yandan ünlü şarkıcı Yalın, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son verdiği konserde depremzedeler için kıyafet ve battaniyelerden oluşan yaklaşık 1 TIR dolusu malzeme topladı. Şarkıcı yardımları AFAD'a teslim edecek.


Haber Videosu

: Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
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