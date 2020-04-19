Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
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Ebru Şallı, Manken, Magazin

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"

Ebru Şallı, 9 yaşındaki oğlunu amansız hastalığa kurban verince, destek verenler kadar nefret mesajı gönderenler de oldu. Uzman isimler konuyla ilgili "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?" sorusuna yanıt verdi. Sosyolog Esra Köten, "İnsanlar kendilerinden farklı hayatlar yaşayanlara karşı öfke duyuyorlar. Tepkinin nedeni bu" dedi.

19.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 08:39
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybetti. Şallı'ya destek mesajları kadar nefret mesajları da geldi. Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş, "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk" başlıklı yazısında uzman isimlerle görüşerek tepkilerin bilimsel nedenini araştırdı.

Türkiye Kadın Dernekleri Başkanı Canan Güllü, Ebru Şallı'ya gönderilen tepki mesajlarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Bunun bir erkek egemen kültür hesaplaşması olduğunu söyleyen Güllü, "Allah hiç kimsenin evladına vermesin. Ancak böyle bir hastalığın başa gelmesinin kadının seçtiği yaşam tarzı ile alakası ne? İkisi arasında bir bağ kurmak insan olma erdeminden uzak. Kadının birey olarak görülmediği sadece 'annelik' gibi vasıflar üzerinden değerlendirildiği toplumlarda sosyal medyaya yansıyan dil bu maalesef" şeklinde konuştu.

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Türkiye Kadın Dernekleri Başkanı Canan Güllü

"İNSANLAR KENDİLERİNDEN FARKLI OLANA ÖFKE DUYUYORLAR"

Sosyolog Esra Köten ise insanların kendilerinden farklı olana öfke duyduklarını belirtti. Köten, "Kendi yaşamında olmayanı, olmayacak olanı görüyor ve bunun öfkesini karşısındaki kişiye yönlendiriyor. Bu kişilerin kimliğine saldırarak kendi insanlığını, kadınlığını, erkekliğini, anneliğini, babalığını oluşturan öğeleri yeniden onaylıyor. Buna en elverişli ortam sosyal medya" şeklinde konuştu. Köten ayrıca, insanların kültürel olarak ayıp olarak görülen, yüz yüze iletişimde söyleyemediklerini sosyal medyadaki anonim kimliklerin arkasında rahatça söyleyip rahatladıklarını dile getirdi.

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Sosyolog Esra Köten

PSİKİYATRİST: BUNUN ALTINDA KISKANÇLIK VAR

Psikiyatrist Emel Tütüncü, nefret mesajlarının altında ağır bir kıskançlık yattığını söyledi. Birçok insanın kendi yapamadıklarına ya da çevresinde olan olaylara karşı duyduğu öfke ve nefreti, sosyal medyada 'anonim' hesaplara sığınarak kolaylıkla başkalarına yöneltebildiğini belirtti. Tütüncü, "Bu hayatı yaşayamayan, kendi kararlarını alamayan, sevgilisi ile beraber olma cesaretini gösteremeyen, hayat tarzını seçebilme özgürlüğüne erişemeyen bu kişiler bunları yapabilenleri kıskanıyor ve yargılayabiliyor" dedi.

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Psikiyatrist Emel Tütüncü
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
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