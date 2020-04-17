Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
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Ebru Şallı, Magazin

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı

Ebru Şallı'nın lenfomadan hayatını kaybeden 8 yaşındaki oğlunun "Anneme aşığım" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Minik Pars'ın sözleri izleyenlerin yüreğini yaktı.

17.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:06
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı

Eski manken Ebru Şallı'nınyaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Pars'ın annesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamazken görevliler basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı

"BEN ANNEME AŞIĞIM"

Ölüm haberinin ardından taziye mesajlarının yağdığı Ebru Şallı'nın oğlu ile olan bir videosu sosyal medyaya damga vurdu. Videoda Pars "Ben anneme aşığım" derken Ebru Şallı da "Yerim seni" diyor. Anne ve oğlun videosu izleyenleri derinden etkiledi. Videonun altına "Teselli verecek tek söz yok" ve "Yüreğim yandı" gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı

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