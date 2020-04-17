Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
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Ebru Şallı, Pars Tan, Magazin

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars Tan, lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına kalpler içerisinde "Ponçik sen benimlesin" yazdırması görenleri duygulandırdı.

17.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:08
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığında defnedildi.

"PONÇİK SEN BİZİMLESİN"

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşındaki detay ise görenleri duygulandırdı. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizerken, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına 'Ponçik sen benimlesin' yazdırması görenleri duygulandırdı

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

İki tane oğlu olan ünlü manken, Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı

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Haber Yorumları (5)
500
MEHMET ÖZTÜRK: EBRU hanım Allah sabırlar versin başınız sağ olsun. mekenı cennet kabri nur olsun
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VOLKAN: rabbim, büyük sabırlar versin size . acınız tarifsiz. zaten bir melekti. allah ışıklar nurlar içinde uyutsun .
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FETHİ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun Allah sabırlar versin
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FERHAT: gerçekten ben çok üzüldüm ya ebru şallı olması değil kim olursa olsun evlat acisini Allah kimseye yaşatmasın
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AYŞE SÜRER: Allah sabırlar versin Ebru hanım..Allah diğer evladinizi sizlere bağışlasın.
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500
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