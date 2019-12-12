: Ebru Şallı, "Bir ara böyle şeyler çekiyorduk" notuyla paylaştı! Beğeni yağdı

12.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:41

3 ay önce iş adamı Uğur Akkuş 'la evlenen eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Ebru Şallı, "Biz bir ara evde böyle şeyler çekiyorduk" notuyla eski bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı çeken Lara Sayılgan'ı da gönderiye etiketleyen eski manken, "Laraaa, makyaj ve saç yapılmadan hatırlarsan" notunu paylaştı.

"DUA ETTİĞİMDE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş görüntülenen Ebru Şallı, Eyüpsultan'da adak adadığı iddialarını doğrulamıştı. Şallı "Ben her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüpsultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gitmiştik. Dua etmeyi ben çok seviyorum, inancım çok yüksek bu konuda. Biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik" ifadelerini kullanmıştı.

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