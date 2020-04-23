Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
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Ebru Şallı, 23 Nisan, Magazin, Haber

Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı

Bir hafta önce 9 yaşındaki oğlunu toprağa veren Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğlu ile olan eski görüntüleri paylaşarak kutladı.

23.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:13
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz hafta lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısı yaşayan Şallı, Çocuk Bayramı'nı da oğlu ile bir videosunu paylaşarak kutladı.

23 NİSAN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Geçtiğimiz hafta oğlunu toprağa veren Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamıştı. Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı. Şallı paylaşımını "23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Hep kutladık hep" notuyla yaptı. Şallı'nın paylaşımını gören Cengiz Abazoğlu, Ömür Sabuncuoğlu, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Uğurkan Erez, Lara ve Demet Şener gibi ünlü isimler, taziye yorumu yaparak Şallı'ya destek oldu.

Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı

OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Hayatını kaybeden oğlunu cuma günü son yolculuğuna uğurlayan Şallı, pazartesi günü oğlunun mezarını ziyaret etti. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti. Şallı mezarın başından ayrılmadan önce de bir demet çiçek ve üzerinde 45 rakamı ile psikoloji sembolü bulunan bir bileklik bıraktı.

Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı

"PONÇİĞİM BENİMLESİN HEP"

Ünlü manken, oğlunun mezar taşına "Ponçik sen hep benimlesin" yazısını yazdırdı. Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, önceki gün Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı

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