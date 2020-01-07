: Ebru Şahin, Oğulcan Engin'le aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:33

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterini oynayan Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, Engin ile sadece arkadaş olduklarını söylerken Seda Sayan ise oğluyla Ebru Şahin'in tanışmadıklarını söyledi.

"OĞULCAN'LA ARKADAŞIZ"

Cihangir'deki bir kafede Oğulcan Engin ile buluştukları ve sevgili oldukları iddia edilen Ebru Şahin, aralarında herhangi bir aşkın olmadığını söyleyen "Oğulcan ile sadece arkadaşız" dedi.

"EBRU'YU BEN DE OĞULCAN DA TANIMIYOR"

Oğulcan Engin ile Ebru Şahin'i Cihangir'deki bir kafede buluşturup aralarını yapmaya çalıştığı iddia edilen Seda Sayan ise Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj göndererek şunları söyledi: "Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru'yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum hiç. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum."

"ALEYNA İLE ARAMIZDA EVLİLİK KONUŞMASI GEÇMEDİ"

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ve Demet Akalın'ın düzenlediği bir gecede Aleyna Tilki'yle karşılıklı dans etmiş ve Tilki'yi gelin olarak almak istediği yönünde haberler çıkmıştı. Bu konu hakkında da konuşan Seda Sayan, "O gün Aleyna ile karşılıklı oynayınca gelin-kaynana yorumları yapıldı. Aleyna ile de öyle bir konuşma geçmedi. Oğulcan yetişkin bir erkek tabi ki de kendi evleneceği kadını kendi seçecektir" dedi.

Kaynak: Diğer

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