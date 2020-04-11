Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
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Ebru Polat, İzmir, Magazin

Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

31 şehirde sokağa çıkma yasağını ilan edilmesinin ardından vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Günlerdir alınan tedbirlerin hiç sayıldığını gören Ebru Polat ise vatandaşların her yeri yağmalamasına "Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız" diyerek tepki gösterdi.

11.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:33
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasağı öğrenen vatandaşlar ise market ve fırınları yağmaladı. 20 günden fazladır evde olan şarkıcı Ebru Polat ise Instagram hesabından isyan etti.

"SADECE KENDİNİZİ DÜŞÜNEREK YAĞMALADINIZ"

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, vatandaşların marketleri ve fırınların yağmalanmasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız o marketlere... Yağmaladınız sadece kendinizi düşünerek. Halbuki orantılı ölçüde alıp diğer insanları da düşünmeniz gerekmiyor muydu? Komşun aç yatarken sen tok yatabilecek misin helal sana Müslüman kardeşim. 2 gün bu ya 50 ekmek almak ne demek!"

Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

FIRINLAR EKMEK DAĞITACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağının pazar saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini belirten Bakan Soylu, halkın sokaklara akın ederek alışveriş yapmasıyla ilgili "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.

Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

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