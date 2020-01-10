Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı
Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez kendi fotoğrafını öptüğü anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Polat'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla yine gündem olacak gibi gözüküyor.
Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ebru Polat, kendi fotoğrafını dudağından öptüğü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın "1 dal alsam yine dudaklarından" notuyla yaptığı paylaşım 18 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
HADİSE'YE DESTEK VERMİŞTİ
Öte yandan Ebru Polat, sahne kıyafeti eleştirilen Hadise'ye sahip çıkmıştı. Instagram'dan mayolu pozunu paylaşan Polat, "Hadise yanındayız... herkes baksın kendi işine... milletten sanane.. laf anlatmak zordur haddini bilmeyene.. en iyisimi hadi biz denize.... al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Videosu: Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı
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Kıyamet alametleri bunlar. . . Zina çoğaldı, bina çoğaldı, ahlaksızlık, edepsizlik, sapkınlık aldı başını gidiyor. . . Kadınlar, erkeklere, erkekler kadınlara benzemeye başladı. . . Allah sonumuzu hayretsin. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tmmYayından Kaldır
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:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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ebru polat ı seviyoruz niye çünkü dehşet ötesi kadın bununla 1 ay geçir zamanını yürümekte zorluk çekersin 2 ayda yogun bakımda kalırsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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