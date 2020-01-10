Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı
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Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez kendi fotoğrafını öptüğü anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Polat'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

10.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:20
Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı , son paylaşımıyla yine gündem olacak gibi gözüküyor.

hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan Ebru Polat, kendi fotoğrafını dudağından öptüğü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın "1 dal alsam yine dudaklarından" notuyla yaptığı paylaşım 18 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

HADİSE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Ebru Polat, sahne kıyafeti eleştirilen 'ye sahip çıkmıştı. Instagram'dan mayolu pozunu paylaşan Polat, "Hadise yanındayız... herkes baksın kendi işine... milletten sanane.. laf anlatmak zordur haddini bilmeyene.. en iyisimi hadi biz denize.... al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı" ifadelerini kullanmıştı.


Haber Videosu

: Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı
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