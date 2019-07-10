Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu

Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına şarkıcı Ebru Polat da katıldı. Ancak Polat şişe kapağını dudaklarıyla açtı. Güzel şarkıcının göğüs frikiği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

GÖĞÜSLERİ GÖRÜNDÜ

Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapaı açtığı videosunda göğüslerinin büyük kısmının görünmesi ise dikkat çekti. Şarkıcının cesur videosu ise kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.

TAYT GİYEREK ÖNLEM ALMIŞTI

Polat, geçtiğimiz günlerde Mersin'de verdiği konserde sahneye, mini etekli elbisesiyle çıkmıştı. Mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, frikik vermemek tayt giyerek önlem almıştı.