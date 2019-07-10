Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu
Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyada akım haline gelen şişe kapağını açma akımına farklı bir yorum kattı. Polat, göğüs frikiği verdiği videosuyla olay oldu.
Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına şarkıcı Ebru Polat da katıldı. Ancak Polat şişe kapağını dudaklarıyla açtı. Güzel şarkıcının göğüs frikiği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
GÖĞÜSLERİ GÖRÜNDÜ
Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapaı açtığı videosunda göğüslerinin büyük kısmının görünmesi ise dikkat çekti. Şarkıcının cesur videosu ise kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.
TAYT GİYEREK ÖNLEM ALMIŞTI
Polat, geçtiğimiz günlerde Mersin'de verdiği konserde sahneye, mini etekli elbisesiyle çıkmıştı. Mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, frikik vermemek tayt giyerek önlem almıştı.
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