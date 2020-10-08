Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?
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Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

08.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:48
Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

Ebru Destan, bir dönem televizyon ekranlarında sıklıkla karşılaştığımız isimlerden biridir. Güzelliği ve oyunculuğuyla çok merak edilen Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

Ebru Destan, mankenlik kariyerinden sonra oyunculuğa yönelen isimlerdendir. Peki, Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

EBRU DESTAN KİMDİR?

Ebru Destan, 24 Eylül 1977, İzmir şarkıcı, oyuncu ve eski manken.

Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.

Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

EBRU DESTAN ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Sözümü Yemedim (2005)

Ayrılık Soğuk İklim (2007)

3 Vakte Kadar (2008)

EBRU DESTAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER

Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)

Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?

Katıldığı Yarışmalar

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada ünlüler adasında yarışmıştır.

EBRU DESTAN'IN EŞİ KİMDİR?

Ebru Destan, Mete Okay İnan ile 2011 yılında evlenmiştir.

Galerici Mete Okay İnan 2011 yılında evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan eski manken Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. İkilinin boşanma davası mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlık uzun süre devam etti.

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