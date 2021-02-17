Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Ebru Destan şarkıları, dizileri!

Survivor yarışmasına katılan başarılı isim Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Ebru Destan şarkıları, dizileri!

EBRU DESTAN KİMDİR?

Ebru Destan, 24 Eylül 1977, İzmir doğumlu Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken. Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü, 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen, bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

EBRU DESTAN ŞARKILARI

Sözümü Yemedim (2005)

Ayrılık Soğuk İklim (2007)

3 Vakte Kadar (2008)

EBRU DESTAN DİZİLERİ

Cennet'in Gözyaşları (2017 - 2018) Özlem

Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)