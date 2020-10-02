E-imza nedir? E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E imza nereden alınır?

Kötü niyetli kullanıcıları saf dışı etmek için tasarlanmış yeni çağın teknolojisi E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E-imza nereden alınır?

Üçüncü kişiler tarafından yapılan yolsuzlukları engellemek için yazılı belgelerde kullanılan ıslak imza kadar güvenli E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E-imza nereden alınır?

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. Özellikle e-ticaretin hızlı yükselişi nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır. Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olur. Elektronik imza; iletilen bilginin bütünlüğünün bozulmadığını, bilginin tarafların kimlikleri doğrulanmak suretiyle iletildiğini garanti eder.

E-İMZA NASIL KULLANILIR?

Elektronik imzayı çalıştırabilmeniz için uygulamanın kullanılacağı bilgisayarda satın aldığınız yazılımı kurmanız gerekir. Bu yazılımı, size e-imza ile birlikte gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabilirsiniz. Böylece imzanız artık kullanılabilirdir.

E-İMZA NE İŞE YARAR?

ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb. Gibi her türlü başvurularda,