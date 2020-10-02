E-imza nedir? E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E imza nereden alınır?
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E-imza nedir? E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E imza nereden alınır?

02.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:12
E-imza nedir? E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E imza nereden alınır?

Kötü niyetli kullanıcıları saf dışı etmek için tasarlanmış yeni çağın teknolojisi E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E-imza nereden alınır?

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E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. Özellikle e-ticaretin hızlı yükselişi nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır. Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olur. Elektronik imza; iletilen bilginin bütünlüğünün bozulmadığını, bilginin tarafların kimlikleri doğrulanmak suretiyle iletildiğini garanti eder.

E-İMZA NASIL KULLANILIR?

Elektronik imzayı çalıştırabilmeniz için uygulamanın kullanılacağı bilgisayarda satın aldığınız yazılımı kurmanız gerekir. Bu yazılımı, size e-imza ile birlikte gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabilirsiniz. Böylece imzanız artık kullanılabilirdir.

E-İMZA NE İŞE YARAR?

ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb. Gibi her türlü başvurularda,

  • Kurumlar arası iletişimlerde,
  • Sosyal güvenlik uygulamalarında,
  • Sağlık uygulamalarında,
  • Vergi ödemelerinde,
  • Elektronik oy verme işlemlerinde,
  • İnternet bankacılığında,
  • Sigortacılık işlemlerinde,
  • Kağıtsız ofislerde
  • E-sözleşmelerde
  • E-sipariş

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Haber Yorumları (2)
MİTHAT: gerçekten teknolojinin faydalı kısımları bunlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BURCU: faydalı bir iş bu da
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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