Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı
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Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı

Tekne yüklü vinç, sürücünün yüksekliği yanlış hesaplaması sonucu üst geçide çarptı. Sürücü, vincin konumunu değiştirerek üst geçidin altından güçlükle geçti.

22.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:16
Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı

E-5 Karayolu mevkisinde seyir halinde olan tekne yüklü vinç sürücüsü yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide çarptı. İlginç olay sonrası kameralara yansırken, vincin başını eğdiren sürücü güçlükle geçiş yaparak yoluna devam etti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tekne yüklü vinç, karayolunda seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra bu şekilde bir üst geçidin altından geçmeye çalıştı. Ancak yüksekliği hesap edemeyen sürücüsü üst geçide çarptı.

TEKNE YÜKLÜ VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Kaza sonucu üst geçittekilerin panik yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından araçtan inen sürücü, vincin baş kısmını uzun uğraşlar sonucu eğdirmesi sonrasında güçlükle geçerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olay sonrası maddi hasar geldiği öğrenilen köprüye önceki gün de tırın çarptığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı
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