Dying Light 2'de gizli bir parmak tabancası keşfedildi

Geliştirici ekip Techland, geçmiş Techland oyunlarına ve gloVa'nın Sol Parmağı adlı bir silahın planına atıfta bulunan bir odayı gizlemiştir. Bu gizli silah sahip olmaya değecek türden bir silahtır. Parmak tabancasının mantığı tamamıyla parmaklarınızı silah şekline getirerek gerçekleşiyor.

Left Finger of GloVa adlı bu silah, Garnizon Bölgesi'nde (Garrison District) bir gökdelende saklı. İlk olarak, ana hikaye Brodcast görevini tamamlamanız gerekmektedir. Şehrin en yüksek binası olan VNC Kulesi'ni kısmen aynı görevde elde edilen kancayı kullanarak ölçeklendirmeyi içeren uzun bir meydan okumadır.

DYING LIGHT 2 PARMAK TABANCASI KONUMU