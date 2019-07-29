Düzce'de kaybolan 3 yaşındaki Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'de sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in de cansız bedeni bulundu.
Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni bulundu. Küçük Kağan'ın da bulunmasıyla selde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu. Arama çalışmalarına son verildi.
MİNİK KAĞAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni, Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta, Sinem'in bulunduğu Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu.
7 KİŞİ HAKKINDA KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI
Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün de bir çocuğun cesedi bulunmuştu.
BÜTÜN CANSIZ BEDENLERE ULAŞILMIŞ OLDU
Minik Kağan'ın cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.
Olay yerinden fotoğraflar;
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Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim böyle bir afet daha göstemesin,Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsin. yavrucağa. mekanı cennet olsun. çok geçmiş olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır versin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Tüm ölenlere Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAH tüm hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. mekan cennet olsun. yakınlarına sabır ihsan eylesin. üzülmemek elde değil. ALLAH bir daha böyle acılar yaşatmasın. tüm kaza felaket musibetlerden muhafaza buyursun inşallah.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah şu küçük yavrularımıza Rahmet eylesin. Mekanları Cennet Bahçesi olsun.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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allah yardım etsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır