Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu
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Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde Düzce ve bölgesi için sarı alarmın ardından fırtına ve yağış etkili oldu.

12.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:12

Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu

DÜZCE - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde Düzce ve bölgesi için sarı alarmın ardından fırtına ve yağış etkili oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde Düzce ve Bölgesi için sarı alarm verildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından Düzce'de fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Şehir merkezi içinde bulunan ağaçlar fırtına sonrasında beşik gibi sallanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşlar ise kapalı alanlara geçti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek.

Düzce'de yağış ve rüzgar etkili oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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