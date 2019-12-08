: Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı

08.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:31

Düzce'de tır şoförünün hatası büyük bir felakete neden oldu. Anadolu Otoyolu'nda refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan kargo tırı ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN HATASI FELAKETE YOL AÇTI

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan Çetinkaya idaresindeki, Kamil Koç firmasına ait 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal T'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırıyla çarpıştı.

2 ÖLÜ, 23 YARALI

Otobüs şoförü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay kaza yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

OTOYOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekiplerinin tırın dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplaması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü Erdal T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal T. tutuklandı.

Kaynak: AA

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