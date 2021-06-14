Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kuşoğlu köyü sapağı mevkisinde, Hasan Yasin Çelik idaresindeki trafik tescili bulunmayan plakasız motosiklet, Yusuf Çiçek yönetimindeki 81 S 0045 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çelik, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Servis şoförü Çiçek ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Acun Ilıcalı Tamer Levent Tuğrul Tülek Funda Eryiğit
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:12:50. #1.16#

title