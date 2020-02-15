Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı
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Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE'de, otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

15.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:23
Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

'de, otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Tunay Koç yönetimindeki 81 T 1249 plakalı taksi, caddeye çıkan yönetimindeki 16 FP 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlardan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Direk devrilirken, kazada, Tuncay Koç, Ufuk Atalay ve yanındaki Mehmet Aygün yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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