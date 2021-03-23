Düzce'de otomobil devrildi: 2 yaralı
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Düzce'de otomobil devrildi: 2 yaralı

23.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:50
Düzce'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce-Yığılca yolunda Yasin Başar (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Muhammed Memiş (17) yaralandı.

Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Düzce İtfaiyesi ekipleri, Başar ile Memiş'i otomobilden çıkardı.

Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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