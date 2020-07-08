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Düzce'de metrekareye 97 kilogram yağış düştü
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Düzce'de metrekareye 97 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de metrekareye 97 kilogram yağış düştü
08.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:23

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırsızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İl genelinde metrekareye 97 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için "Sarı Kod" uyarısının verilmesinin ardından beklenen yağış etkili oldu. İl genelinde metrekareye 97.1 kilogram yağış düştü. En çok yağış ise Düzce'nin Akçakoca ilçesine düştü. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırsızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yağış miktarları an be an takip edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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