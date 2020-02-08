Düzce'de kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

08.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:14

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışması yapan kepçenin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeldere mevkisinde kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında operatör Tahir Mali'nin kullandığı kepçe, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kepçenin altında kalan işçi Mustafa Acar hayatını kaybetti. Kazada operatör Mali ve işçi Ruhi Mutlu, yaralandı.

Halat yardımıyla aşağı inen ekiplerce yukarıya taşınan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada işçilerin, İstilli Grubu İçme Suyu Birliği çalışmaları kapsamında bölgede bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA