DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU
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DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de sulama ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı doldu.

DÜZCE'de sulama ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı doldu. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, son yağışların yüzlerini güldürdüğünü ve barajın dolmasıyla çiftçinin sorun yaşamayacağını söyledi.

Düzce'de tarım arazilerinin sulanmasında ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı'nda kasım-aralık ayında su seviyesi yüzde 20 seviyelerinin altına düştü. Mart ve nisan aylarında yaşanan yağışlar ve eriyen kar suları, 37,5 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın yüzde 100 seviyesine ulaşmasını sağladı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, 'Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Baraj son safhasına ulaştı. Bu Düzce çiftçisi, çeltik, mısır, kabak ekicisi sulama sorunu yaşamayacak demektir. Çiftçilerimiz su konusunda rahat olsunlarö dedi.

DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU
DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU
DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU
DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU
DÜZCE'DE HASANLAR BARAJI DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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