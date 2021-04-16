Düzce'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Beyköy beldesinde çıkan yangın, 2 evde büyük çapta hasara neden oldu.
Düzce'nin Beyköy beldesinde çıkan yangın, 2 evde büyük çapta hasara neden oldu.
Ovapınar köyünde Uğur Çetin'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aynı bahçe içerisinde bulunan Çetin'in annesinin oturduğu eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer