Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Arkadaşlarıyla birlikte tatil cenneti Bodrum'da olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yeni selülitli fotoğrafıyla gündeme damga vuracak. Daha önce selülitli fotoğraflarıyla çok konuşulan Özaslan, Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde çekilen kilolu ve selülitli fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan'ın yine selülitli fotoğrafları ortaya çıktı. Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığı için kilo aldığını söyleyen ünlü Youtuber, daha önceki selülitli fotoğrafını unutturmak için Instagram'dan bikinili pozunu paylaşmıştı.

Selülitli halini hastalıkla açıklayan ünlü fenomen, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça Photoshop kullandığı için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

"YENİ BİR AŞKA MI YELKEN AÇTI?"

Bu arada, otel odasından kare paylaşan ünlü fenomenin arkasında duran pembe kıyafet oldukça dikkat çekti. O pembe kıyafetin sahibi, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu öne sürüldü. İkili daha sonra bir tatil merkezinde beraber görüntülenmesi aşk dedikodularını güçlendirdi.

"BENİ ÇEKEBİLİRSİNİZ"

Kilo aldıktan sonra selülitleri çıkan Özaslan'ın görüntüsü günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Photoshop yaptığı için sık sık eleştirilen Özaslan, "Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.