Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan instagram!
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Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan instagram!

23.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:03
Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan instagram!

Sosyal medyaya yüklediği videolar ile adından söz ettiren fenomen Duygu Özaslan sevgilisi! Duygu Özaslan eski sevgilisi! Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan instagram! Can Maxim Mutaf!

Youtube platformunda videolar çeken ve sosyal medyada reklam tanıtımları yapan Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan instagram! Can Maxim Mutaf!

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan 17 Nisan 1991, İstanbul doğumlu Türk YouTuber ve İnternet ünlüsü. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunudur. YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir. 2017'de yapılan bir araştırmada Duygu Özaslan'ın takipçilerinin "hayranlar", "sevmeyenler" ve "doğrucular" olmak üzere üç ana gruptan oluştuğu rapor edilmiştir. 2018 yılında 242 kişiyle yapılan bir araştırmada, Duygu Özaslan'ın Danla Bilic ve Çağla Şıkel'den sonra en çok takip edilen güzellik vlogerı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %12.4'ü Duygu Özaslan'ı takip ettiğini belirtmiştir. 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla Özaslan'ın 1.45 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

DUYGU ÖZASLAN SEVGİLİSİ KİM?

Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile bir süredir beraber. Tanışma hikayesini anlatan Özaslan,"Görücü usulü tanıştık", ortak bir arkadaşlarının aracılığı ile sevgili olduklarını söyledi.

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