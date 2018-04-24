Duyarsız Sürücülere Karşı 'Yoluma Engel Olma' Projesi

Yunusemre Kent Konseyi engelliler için yeni bir projeye daha imza attı. 'Yoluma engel olma!' projesi kapsamında ilçedeki tüm engelli rampaları boyanarak, rampaların kullanım amacına vurgu yapılacak. Proje Yeni Mahalledeki rampaların boyanmasıyla başlarken, projeye Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri de destek verdi.

Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Yoluma Engel Olma Projesi'yle ilçedeki engelli rampaları boyanarak bu rampaların kullanım amacına vurgu yapıldı. Proje Yeni Mahalle'den başlarken etkinliğe Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin, Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, konsey üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

"Bu konuda bir bilinç oluşturmak istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan bu konuda bir bilinç oluşturulması gerektiğine vurgu yaparak, "Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisimiz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimiz ile Yoluma Engel Olma Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Malumunuz engelli kardeşlerimizin yolunu bilinçsizce kullanıyoruz. Buna dikkat çekmek; bu konuda bir bilinç oluşturmak, engelli kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Yunusemre Kent Konseyi olarak bunun bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlçedeki her engelli rampası boyanacak

Öğrencilerle birlikte engelli rampalarındaki işaretleri belirgin hale getirdiklerini dile getiren Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Rabia Keskin de projeye katkı sağlayan öğrencilere teşekkür ederek, "Etkinliğimizde 10 kiloya yakın boya gitti. Yunusemre sınırlarında olan her rampada bu çalışmamızı yapacağız. Gözümüzden kaçan bir yer olabilir. Vatandaşlarımızdan ilçemizdeki engelli rampalarını bizlere bildirmesini talep ediyoruz" dedi.

Proje Yeni Mahalle'den başladı

Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir de bu duyarlı projenin kendi mahallelerinden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söylerken, MCBÜ öğrencisi İnci Kaynadır ise engelli bireylere bir nebze de yardımcı olabilmek adına bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı. - MANİSA