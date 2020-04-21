Dut ağaçlarına konan yarasalar korkuttu
ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, bölge halkını tedirgin etti.
21.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:45
ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, bölge halkını tedirgin etti.
Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu. Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.
Kaynak: DHA