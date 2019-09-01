Düşük yapan Seren Serengil kaybettiği bebeğine duygusal bir mesajla veda etti

01.09.2019 12:02

Uzun süredir anne olmak için tedavi gören sunucu Seren Serengil'in mutluluğu kısa sürdü. Yaklaşık bir ay önce hamile olduğunu duyuran Serengil, eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırıldı. Düşük tehlikesi de bulunan Serengil, bebeğini kaybetti.

DUYGUSAL VEDA

Büyük üzüntü yaşayan sunucu, kaybettiği bebeğine sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla veda etti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı;

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KENDİSİNİ KANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Ayrı olduğu kocası Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği Seren Serengil, gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Eşinin iddialarına karşılık canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Seren Serengil, bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI

Instagram hesabından doktorunun açıklamasını paylaşan Seren Serengil'in ise son yaşadığı olayla birlikte, dördüncü kez düşük yaptığı öğrenildi.