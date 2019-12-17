: Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

17.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:02

İngiltere'de görevli Ulusal Sağlık Servisleri (NHS) hemşiresi 52 yaşındaki Raimonda Cioga de Almeida, duşta yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti. Mesaisini bitirip evine gelen hemşire duşa girdi. Bir süre sonra duştan kütleme sesi geldi. Yarı baygın bir halde salona gelen hemşire bulunduğu yere yığılarak hayatını kaybetti.

DUŞTAN ÇIKTI, DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Duşta ayağının kayması sonucu başını vuran hemşire, kazanın ardından yarı baygın halde dışarı çıktı, salonun ortasında diz çöken hemşire o anda hayatını kaybetti.

OLAYA, KIZI TANIKLIK ETTİ

Olaya tanıklık eden talihsiz hemşirenin kızı Julija göz yaşları içerisinde yaşadıklarını anlatırken: "Ben salonda kanepede uzanmış yatıyordum. Banyodan bir kütleme sesi geldi, ardından annem nasıl olduysa salonun ortasına geldi ve diz çöktü. Ardından hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

ASLEN LİTVANYALI

Duşta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden hemşirenin aslen Litvanyalı olduğu, çocukluğundan beri hemşire olmanın hayalini kurduğu ortaya çıktı.

İNGİLTERE'NİN PRESTİJLİ HASTANELERİNDE GÖREV YAPTI

30'lu yaşlarından itibaren hemşirelik görevini gerçekleştiren Raimonda Cioga de Almeida, İngiltere'de Leominster Community Hospital, Worcestershire Royal Hospital, Hereford County Hospital ve Royal Gwent Hospital gibi kurumlarda görev yapmıştı.

CENAZESİ LİTVANYA'DA GÖMÜLECEK

42 yaşındaki hemşirenin cenazesi uçakla memleketi Litvanya'ya gönderilecek, cenaze töreni ülkesinde yapılacak.

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