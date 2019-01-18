Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
Samsun'da bir iş yeri sahibi, duş almadığı için sinirlendiği çalışanının kafasına güğümle vurdu. Mahkeme, çalışanın kafasında eğilen güğümü silah saydı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016 yılında patron ile çalışanı arasında "banyo yapmama" dolayısıyla çıkan tartışmada "basit yaralama" suçundan açılan kamu davası, 7. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı. Duş almadığı için sinirlenen iş yeri sahibinin, çalışanının kafasına vurup eğdiği güğüm silah sayıldı ve el konuldu.
İŞ YERİ SAHİBİNE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
Gerekçeli kararda, çalışanına güğümle vuran iş yeri sahibi A.İ.B'ye ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak 3 bin lira adli para cezası verildi. Adli emanete alınan suç aleti alüminyum güğüm ise silah sayıldı.
AKRABASI OLAN ÇALIŞANINI BANYO YAPMADIĞI İÇİN UYARDI
Kararda iş yeri sahibi A.İ.B. ile müşteki E.B. ve tanık R.D'nin ifadeleri yer aldı. İfadelere göre A.İ.B, müşteki E.B'nin akrabası olduğunu belirtti. Çalışanı E.B'nin uzun süredir banyo yapmadığını öne süren A.İ.B, kendisini bu konuda uyardığını söyledi.
SOBANIN ÜZERİNDEKİ GÜĞÜMÜ GÖSTERDİ
A.İ.B, şunları kaydetti:
"Bir gün önce banyo yapacağına söz vermişti. Neden banyo yapmadığını sordum, 'Nasıl banyo yapacağım, su mu var?' dedi. Ben de sobanın üstündeki içinde ılık su olan küçük güğümü gösterdim. 'Bu güğümdeki suyla banyo yapabilirsin.' dedim. Kendisi manevra yaptı, R.D. araya girdi. Araya girmeseydi kendimi onun elinden kurtaramazdım. Daha sonra şikayetçi olmuş.
"BURNU NASIL KANADI BİLMİYORUM"
Karakolda burnunun kanamış olduğunu söylediler. Burnunun nasıl kanadığını bilmiyorum, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum."
YÜKSEK SESLE DUŞ ALACAKSIN DİYE BAĞIRDI
Müşteki E.B. ise havalar kötü olduğu, şofben suyu ısıtmadığı için duş alamadığını, A.İ.B'nin kendisine "Duş alacaksın" diye bağırdığını savundu. "Bana yüksek sesle çocuğuymuş gibi bağırdı." ifadesini kullanan E.B, şunları belirtti:
"GÜĞÜMÜ ELİNE ALDI TEKME TOKAT VURMAYA BAŞLADI"
"Ben de elimi kaldırarak, 'Ne bağırıyorsun, bana bağıramazsın.' dedim. Sonra güğümü eline aldı. Güğümü bıraktıktan sonra tekme tokat kafama vurmaya başladı. Aramızda uzlaştık, şikayetçi değilim, çalışmış olduğum aylıkları alamadım, bu zararımı ödemedi, zarar talebim yoktur."
İÇİNDEKİ SUYU ÜZERİNE DÖKÜP KAFASINA VURDU
Tanık R.D. ise patronu A.İ.B'nin sobanın üzerindeki güğümü alarak içindeki suyu önce E.B'nin üzerine döktüğünü, sonra da kafasına vurduğunu anlattı.
BASİT YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme hakimi, "Sanığın birçok defa banyo yapma konusunda uyarmasına rağmen olay tarihinde müştekinin duş almayarak şantiyeye gelmesine sinirlendiğinin, sobanın üzerindeki alüminyum güğümü alarak müştekiye vurduğunun, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığının sabit olduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle A.İ.B'nin basit yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.
SUÇ ALETİ GÜĞÜM SİLAH SAYILDI
Eylemin işlendiği suç aleti güğüm silah sayıldı, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak 3 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.
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sadece ağız ayak ve kollarla temizlik olacağını sananlarda dolu bir toplumda gayet haklı bir isyanCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hele restoran-lokanta sektöründe çalışanlar yıkanmazlar birde yetmemiş gibi leş bir parfümde sürerler üzerine. . yıkanın kardeşim yıkanın yemek servisi yapıyorsunuz her gün duş alınCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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temizliği ihmal edenler fakirliği ve imkansızlığı bahane ediyor, temizlik için pahalı kozmetik ürünlerine gerek yok, su ve sabun yeter. . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU HABER BİLE DEĞİL.ÖZEL SEKTÖRE EL ATILMASINI RİCA EDİYORUZ DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN.İŞVEREN KENDİ CUMHURİYETİNİ İLAN ETMİŞ.HEP PARA YOK DİYE AĞLARLAR.AMA YURTDIŞINDA GEZERLER,ÖZEL OKULLARDA ÇOCUKLARINI OKUTURLAR.LÜKS ALIŞVERİŞ YAPARLAR.SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIRLAR.İŞÇİ HANGİ KODLA İŞTEN ÇIKTIĞINI BİLMEZ.DÜŞÜK MAAŞ GÖSTERİRLER.MESAİ YAPTIRIRLAR AMA ÜCRETE GELİNCE ÖDEMEZLER. İKRAMİYE YEMEK YOL ÜCRETLERİMİ KESTİLER.SÖZDE KOMİNİSTLER AMA KAPİTALİST YAŞARLAR.PSİKOLOJİM ALTÜST.İNCELENSE DEVLET ZENGİN OLURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saglik bakanliği bütün illerde psikolojik hizmetler artirmali. insanlara toplumda sorunlara karşi nasil davranmali öğretilmeli... vurduğu demir cisim tabiki SILAHTIR ve o an ölebilir di. Dövüşün öldürmenin hiç bir gerekçesi OLAMAZZZZZZZZZZZZZZCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır