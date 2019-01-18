Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016 yılında patron ile çalışanı arasında "banyo yapmama" dolayısıyla çıkan tartışmada "basit yaralama" suçundan açılan kamu davası, 7. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı. Duş almadığı için sinirlenen iş yeri sahibinin, çalışanının kafasına vurup eğdiği güğüm silah sayıldı ve el konuldu.

İŞ YERİ SAHİBİNE 3 BİN LİRA PARA CEZASI

Gerekçeli kararda, çalışanına güğümle vuran iş yeri sahibi A.İ.B'ye ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak 3 bin lira adli para cezası verildi. Adli emanete alınan suç aleti alüminyum güğüm ise silah sayıldı.

AKRABASI OLAN ÇALIŞANINI BANYO YAPMADIĞI İÇİN UYARDI

Kararda iş yeri sahibi A.İ.B. ile müşteki E.B. ve tanık R.D'nin ifadeleri yer aldı. İfadelere göre A.İ.B, müşteki E.B'nin akrabası olduğunu belirtti. Çalışanı E.B'nin uzun süredir banyo yapmadığını öne süren A.İ.B, kendisini bu konuda uyardığını söyledi.

SOBANIN ÜZERİNDEKİ GÜĞÜMÜ GÖSTERDİ

A.İ.B, şunları kaydetti:

"Bir gün önce banyo yapacağına söz vermişti. Neden banyo yapmadığını sordum, 'Nasıl banyo yapacağım, su mu var?' dedi. Ben de sobanın üstündeki içinde ılık su olan küçük güğümü gösterdim. 'Bu güğümdeki suyla banyo yapabilirsin.' dedim. Kendisi manevra yaptı, R.D. araya girdi. Araya girmeseydi kendimi onun elinden kurtaramazdım. Daha sonra şikayetçi olmuş.

"BURNU NASIL KANADI BİLMİYORUM"

Karakolda burnunun kanamış olduğunu söylediler. Burnunun nasıl kanadığını bilmiyorum, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum."

YÜKSEK SESLE DUŞ ALACAKSIN DİYE BAĞIRDI

Müşteki E.B. ise havalar kötü olduğu, şofben suyu ısıtmadığı için duş alamadığını, A.İ.B'nin kendisine "Duş alacaksın" diye bağırdığını savundu. "Bana yüksek sesle çocuğuymuş gibi bağırdı." ifadesini kullanan E.B, şunları belirtti:

"GÜĞÜMÜ ELİNE ALDI TEKME TOKAT VURMAYA BAŞLADI"

"Ben de elimi kaldırarak, 'Ne bağırıyorsun, bana bağıramazsın.' dedim. Sonra güğümü eline aldı. Güğümü bıraktıktan sonra tekme tokat kafama vurmaya başladı. Aramızda uzlaştık, şikayetçi değilim, çalışmış olduğum aylıkları alamadım, bu zararımı ödemedi, zarar talebim yoktur."

İÇİNDEKİ SUYU ÜZERİNE DÖKÜP KAFASINA VURDU

Tanık R.D. ise patronu A.İ.B'nin sobanın üzerindeki güğümü alarak içindeki suyu önce E.B'nin üzerine döktüğünü, sonra da kafasına vurduğunu anlattı.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme hakimi, "Sanığın birçok defa banyo yapma konusunda uyarmasına rağmen olay tarihinde müştekinin duş almayarak şantiyeye gelmesine sinirlendiğinin, sobanın üzerindeki alüminyum güğümü alarak müştekiye vurduğunun, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığının sabit olduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle A.İ.B'nin basit yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

SUÇ ALETİ GÜĞÜM SİLAH SAYILDI

Eylemin işlendiği suç aleti güğüm silah sayıldı, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak 3 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.

Kaynak: AA