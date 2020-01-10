: Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

10.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:38

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve yargınlandığı davada son duruşmaya katılmayan Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında kız kardeşi ve avukatı olan Aydın Demirtaş Gökalp'ten açıklama geldi.

"İLAÇ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

BBC Türkçe'ye konuşan Demirtaş'ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş Gökalp, "Selahattin Bey üçüncü gün SEBGİS odasında savunma yapmak istemedi. Sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yok, kalbi ve midesi ile ilgili ilaç tedavisi devam ediyor" dedi.

"NEFES BİLE ALMAK ÇOK ZOR"

Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığının SEBGİS odasının fiziki koşullarının çok kötü olmasından kaynaklandığını belirten Aygül Demirtaş Gökalp, "SEBGİS odası o kadar küçük havasız ve soğuk ki iki gün boyunca orada savunma yapmak çok rahatsız edici. Fiziki koşulları çok kötü, bir karton kutunun içinde oturmak gibi bir şey. Nefes bile almak çok zor. İki gün orada, kötü şartlar altında savunmak yapmak gerçekten çok yorucu. Bu yüzden Selahattin Bey üçüncü gün orada savunma yapmak istemedi. Sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yok, kalbi ve midesi ile ilgili ilaç tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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