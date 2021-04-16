Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya
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Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonalarında önemli başarılara imza attı.

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Duru Bulgur Performans Spor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonalarında önemli başarılara imza attı. Antalya Kemer'de gerçekleştirilen 1.Etap Türkiye Pool Amerikan Bilardosu Türkiye Şampiyonasında Mahmut Sami Köylü rakiplerini eleyerek altın madalyayı göğüsledi. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında da Ali Akbaş dereceye girmeyi başararak bronz madalya aldı.

Ana branşı Taekwondo olan ve birçok Avrupa ve dünya dereceleri alan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, bisiklet, bilardo, satranç ve fitness vücut geliştirme branşlarında da Türkiye şampiyonalarında önemli başarıları göğüslemeye devam ediyor.

5-10 Nisan 2021 tarihleri arası Antalya Kemer'de düzenlenen 1.Etap Türkiye Pool Amerikan Bilardosu Türkiye Şampiyonasında Duru Bulgur Performans Spor Kulübü sporcusu Mahmut Sami Köylü, rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya hak kazandı. 2 Nisan 2021 tarihinde Kemer'de yapılan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde de Duru Bulgur Performans Spor Kulübü sporcusu Ali Akbaş, şampiyonaya ilk defa katılmasına rağmen dereceye girmeyi başararak bronz madalya aldı.

İhsan Duru: "Spora ve eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz"

Sağlıklı nesiller için spora ve eğitime desteklerini sürdüren Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru, "Aylardır bu şampiyonaya hazırlanan sporcularımız Mahmut Sami Köylü'yü ve şampiyonada ilk kez yarışarak başarılı bir performans gösteren Ali Akbaş'ı gönülden tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki milli sporcularımız uluslararası şampiyonalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Başkanı Ali Can ise "Pandemi ortamında kısıtlı ve tedbirli çalışmalarımıza rağmen, branşlarımızda Karaman ilimize madalya ve derecelerin gelmesi, moral ve azmimizi arttırıyor. Sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında da yepyeni başarılara imza atmaya devam edecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya
Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Sporcularından Bir Altın Bir Bronz Madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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