Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan'ı video mesajlarla kutladılar
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Merve Çelik, 23 Nisan, Güncel, Haber

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan'ı video mesajlarla kutladılar

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan'ı video mesajlarla kutladılarBİTLİS'te, bir ilkokulda görev yapan Merve Çelik (24), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çocuklar ve aileleriyle iletişime geçerek hazırladığı video ile bayram kutlaması yaptı.

23.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:06
Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan'ı video mesajlarla kutladılar

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisanvideo mesajlarla kutladılar

BİTLİS'te, bir ilkokulda görev yapan Merve Çelik (24), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çocuklar ve aileleriyle iletişime geçerek hazırladığı video ile bayram kutlaması yaptı. Bayrama özel şarkılar ve Türk bayraklarıyla hazırladıkları görüntülerde ayrıca işaret dili kullanarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştıran çocuklar, aynı zamanda vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl düzenlenemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümünü, dünyanın farklı kentlerindeki çocuklar tarafından evden video mesajlarla kutladı. Dünyanın dört bir yanından evde kutlama mesajı videosu çeken çocuklar, herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

'İNANIYORUM Kİ BU ZOR ZAMANLARI BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yukarı Ayvacık Köyü İlkokulu'nda görev yapan Merve Çelik, 'Bu yıl meslekteki ilk görev yılım. Dolayısıyla ilk 23 Nisan kutlamam olacağı için heyecanlıyım. Fakat salgın sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl okullarımızda kutlayamayacağız. Ben de düşündüm ki hepimizin evlerimizde olduğu, uzakta kaldığımız bugünlerde birlik, beraberliğimizi hatırlamak ve umut olabilmek için tüm dünyadan çocukları bir araya getirip evlerimizden kutlayabiliriz. Bu sebeple tüm dünyadan ve Türkiye'den çocuklar bir şarkı altında birleşti. Ayrıca bunu işaret diliyle yaptılar. Hem evde kalarak 23 Nisan'ı evde kutladılar hem de işaret diline bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Çünkü bu yıl meclisimizin açılışının 100'ncü yılı olması nedeniyle çok önemli bir yıl. İnanıyorum ki bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Yine okullarımıza, öğrencilerimize ve çocuklarımıza kavuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çocuklarında söylediği gibi bu dünya hepimizin ama bu bayram siz çocuklarındır. Meclisimizin açılışının 100'ncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' dedi.

Dünyanın farklı kentlerinden 23 Nisan'ı video mesajlarla kutladılar

Kaynak: DHA

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