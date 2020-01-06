: Dünyanın en yaşlı insanı 117. yaşını kutladı

06.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:46

Japonya'da 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı.

JAPONYA'DA SİMGE OLDU

Geçen yıl 9 Mart'ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşadığı bakım evinde girdi. Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya'nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.

2 Ocak'ta doğum gününü kutlayan Tanaka, pastadan bir dilim yedikten sonra gülümseyerek, "Lezzetli. Biraz daha istiyorum" dedi.

JAPONYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU: YAŞLILIK

Japonya'da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçen yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi. Söz konusu sayının, 1899'da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi.

Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya'daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.

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