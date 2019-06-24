Dünyanın En Güzel Mutasyonu: Heterokromi

Dünyanın en güzel mutasyonu olarak bilenen heterokromi genel itibariyle iki gözün farklı renkte olmasına sebep olan bir gen mutasyonudur.

Saçta ve deride görülme olasılığı bulunan heterokrominin kişinin sağlığına olumsuz etki edecek hiç bir yanı yoktur. Melanin pigmentinin azlığından ya da fazlalığından kaynaklanan bu durum, gözün tamamında olduğu gibi kısmi olarak da görülebilir.

Otozomal kromozomlarda(genelde 8. kromozom) meydana gelen heterokromi genel olarak kalıtsaldır. İnsanlarda olduğu gibi Van Kedileri, Ankara Kedisi, Norveç Orman Kedisi, Japon Bobtail Kedisi ile Alaska Kurdu, Danua, Shetland Çoban Köpeği, Korgi, Catahoula Leopar Köpeği, Sibirya Kurdu, Chihuahua, Avustralya Çoban Köpeği gibi hayvan türlerinde de görülmektedir.

İnsan gözünün tek irisinde farklı renkler bulunması ise merkezi heterokromi olarak kabul edilir. Bu durum göz bebeği etrafında sarı çizgiler, diğer kısımlarda ise yeşil ya da mavi renkli hareler görülmesi ile sonuçlanır.

# David Bowie

# Henry Cavill

# Kate Bosworth

# Mila Kunis gibi ünlüler de heterokromiye sahiptir.