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Koronavirüs, Belçika, Sağlık, Dünya
BBC

Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi

Koronavirüs salgınında 12 yaşında hayatını kaybeden Belçikalı Rachel, Avrupa kıtasında salgında can veren en genç isim oldu. Rachel'ın hiçbir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen hayatını kaybetmesi ise gizemini koruyor. Rachel'ın rahatsızlandıktan sonra 2 saat içinde yaşamını yitirmesi, virüsün ciddiyetini gözler önüne serdi.

01.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi

Belçika'nın Ghent kentinde yaşayan 12 yaşındaki Rachel adlı kız çocuğu, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç kurban oldu.

Sağlıklı bir çocuk olduğu belirtilen ve kalıcı rahatsızlığı bulunmayan Rachel'in, sadece 2 saat içinde fenalaşarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

3 GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Belçika makamları, ambulans servisinin kız çocuğuna müdahale etmediği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Ghent'te 30 yıldır yaşayan Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Rachel, 3 gün önce rahatsızlanınca, annesi tarafından aile hekimine götürüldü.

DOKTOR, ÇOCUĞU EVE GÖNDERDİ

Aile hekimi, muayene sonrası korkulacak bir durum olmadığını belirterek, kız çocuğunu eve gönderdi.

Ailesi tarafından bakılan Rachel, kısa sürede kendine geldi. Yeme, içmesi düzeldi.

Kardeşleri ile birlikte televizyon izleyip, oyun oynadı. Ancak Pazartesi günü Rachel, aniden rahatsızlandı.

2 SAAT İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Rachel'in ateşinin hızla yükselmesi üzerine paniğe kapılan ailesi, otomobilleri olmadığı için, ambulans çağırmak için acil servis numarasını aradı.

Niuewsblad gazetesine göre, çağrı merkezindeki görevli, panikle bağrışan insanlarla anlaşamadı.

Çağrı merkezinden istedikleri yardımı alamayan aile, komşularının aracıyla Rachel'i hastaneye ulaştırdı. Ancak durumu daha da kötüleşen kız çocuğu kurtarılamadı ve rahatsızlığın başlamasından yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da, Acil durum merkezinin, sabit ya da mobil telefonlardan yapılan çağrılarda, arayan numaranın yerini saptayarak ambulans ya da polis ekibi göndermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, Rachel'in bulunduğu konumun tespit edilip neden ambulans gönderilmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

ÇOCUKLAR, KORONAVİRÜSTEN NEDEN ÖLÜYOR?

Belçikalı uzmanlar, küçük yaştaki çocukların neden koronavirüs yüzünden öldüğü sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Başlarda sadece yaşlı ve sağlık açısından savunmasız kişilerin ölüm oranının yüksek olduğu inancı yaygınken, artık koronavirüsün her yaş grubu için ciddi tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK ETKEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Koronavirüs hastası 86 yaşında biri iyileşirken, 12 yaşındaki çocuğun neden hayatını kaybettiği, bilim insanları için hala bir sır. Ghent Üniversitesi insan genetiği uzmanı Prof. Dr. Bruce Poppe'ye göre, en büyük etken bağışıklık sistemi.

İnsanlar, enfeksiyonlara farklı tepkileri veriyor. Hücre yapısında belirli proteinlerin daha az olduğu insanlar, bazı hastalıklara karşı daha duyarlı.

Prof. Dr. Poppe, buna 1930 yılında Almanya'da yaşanan "Lübeck felaketini" örnek gösteriyor. Yeni doğan 251 çocuğa yapılan tüberküloz aşılarına, gerçek mikrop bulaşması sonucu 77 bebeğin öldüğü olayda, 127 benek hastalanıp, iyileşmiş, 47'si ise, hiç etkilenmemişti.

Belçikalı profesör, genetik profilde koronavirüs duyarlılığını belirlemenin mümkün olduğunu ancak bunun uzun zaman alacağını söyledi.

BBC
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