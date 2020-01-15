Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülke neresi ?

15.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:26

ABD'de düzenlenen bir araştırma, güvenlik, cinsiyet eşitliği, çevre, insan hakları gibi kıstaslar temel alındığında çocuk yetiştirmek için en elverişli ülkelerin başında Danimarka, İsveç ve Norveçin ilk üç sırayı aldığını ortaya koydu.



Pennsylvania Üniversitesi'nin katkılarıyla yapılan araştırmada, sadece eğitim açısından bakıldığında ilk sırada yer alan ABD, diğer önemli kıstaslar değerlendirildiğinde ise 18. sırada kendisine yer buldu. Euronews.com'da Görüntüle