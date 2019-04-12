Dünyaca Ünlü Yıldız Robert Downey Jr. ile Talat Bulut Kozlarını Paylaştı!
Ünlü oyuncu Talat Bulut, dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr. ile hemen hemen aynı dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu. Talat Bulut'un paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
Dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr, Talat Bulut'un dansından ilham aldı. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
SAYFASINA TAŞIDI
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, yaptığı dansla dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr'a ilham oldu. Bulut, geçen ay yaptığı dansın hemen hemen aynısını yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü oyuncunun gönderisini sayfasına taşıdı.
"ABD'DE BÜYÜK BİR SALGIN BAŞLADI"
Bulut, Robert Downey Jr'ın dansıyla kendi dansını karşılaştırarak "ABD'de büyük bir salgın başladı. Talat Bulut'un dansını ünlü aktör Robert Downey Jr paylaştı" notunu paylaştı. Bulut'un göndersine yorum ve beğeni yağdı.
YORUMLAR (7)
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Yirmi beş senedir çal çal oynadınız fark yok busefer de leke caliyorsunuz...yazıklar olsun alttarafi belediye seçimi sanki vatan elden gidiyorCevap Yaz 20 28 Yayından Kaldır
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Bu secimler yeniden yapılsın bu kez acık kimse oy falan calamasın zaten ben kendi sandıgıma gidip soracagım inanıyorum bu oy çalma işine bu rezillik nedir kaç bin oy gecersiz ne rezalet skandal buCevap Yaz 11 14 Yayından KaldırCAHİLE: Kanunda yazili olan sadece mühür olmasi, denyolar, seni seviyoruz baskanim filan diye not yaziyorlarsa yüzde yüz gecersiz olan bu oylari gecerliye dönüstürme cabasi da kanunsuzluktur.16 17 Yayından Kaldır
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Say say yoruldular o rezalet daha örtpas edilmezCevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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Maltepe deki sayıma neden ara verildiğini neden belirtmiyorsunuz.Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır