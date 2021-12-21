DÜNYACA ÜNLÜ VİRTÜÖZLER, KARLOV GİBİ GÖREVİ BAŞINDA YAŞAMINI YİTİREN DİPLOMATLAR İÇİN ÇALDI

ANKARA (DHA) - ? GÖREVİ başında öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda konser eşliğinde anıldı. Dünyaca ünlü keman ve arp virtüözlerinin konseri, 2016'da öldürülen Karlov'un yanı sıra görevi başında yaşamını yitiren tüm diplomatlara atfedildi. Arp sanatçısı Alexander Boldachev, konser sırasında Karlov'un en sevdiği Türk eseri Üsküdar'a Gider İken'i (Katibim) çaldı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Başkonsolos Andrey Burarov, Karlov'un Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin düzelmesinde büyük katkıları olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında suikast sonucunu yaşamını yitirmesinin ardından dün İstanbul'daki Rus Başkonsolosluğunda ölümünün 5. yıldönümü anıldı. Dünya çapında üne kavuşan keman virtüözü ve 1709 yapımı Stradivarius sahibi Yury Revich ile arp sanatçısı Alexander Boldachev, Karlov ile görevi başında yaşamını yitiren tüm diplomatların anısına bir konser verdi.

KARLOV ZOR BİR DÖNEMDE BAŞARIYLA GÖREV YAPTI

Konseri Ankara'da görevi başındayken sırtından vurulan meslektaşı Karlov'un anısına düzenlediklerini vurgulayan Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bir diplomat olarak Karlov'un çok başarılı olduğunu vurgulayan Başkonsolos Buravov Karlov'u Ankara'ya yeni atanmış büyükelçi olarak geldiğinde şahsen tanımıştım. Kendisiyle bir ay boyunca yakın çalıştım. Hem profesyonel olarak hem şahsi tecrübesi olarak çok değer verdiğimiz bir kişiydi. Güney Kore'de 20 seneye yakın çalıştı ve bir Kore uzmanıydı. Onun diplomatik kariyerinin zirvesi 2013 yılında Ankara'ya büyükelçi olarak atanmasıydı. Çalışma dönemi zordu çünkü kısa bir zamanda iki ülke arasındaki ilişkiler büyük zikzaklar çizdi. Ekonomik açıdan 2014 yılı iki ülkenin ekonomik ikili ilişkileri açısında doruk noktasıydı. Ardından 2015'teki olaylar. Tabi bu koşullar altında çalışmak kolay bir görev değildi. Andrey Karlov'un gayretleriyle bu ilişkiler, başarılı bir şekilde düzeldi ve yeniden rayına oturdu ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİMİZ DAHA KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE GELİŞECEK

Karlov gibi Türkiye'deki Rus milyonluklarının başarılı çalışmalarıyla ikili ilişkilerin düzeldiğini belirten Başkonsolos Burarov İkili ilişkilerimiz yeni bir safhada bulunuyor. Çeşitli alanlarda iş birliğimiz devam ediyor. Ekonomik, siyasi diyalog ve kültür alanında olsun. ve tabi iki ülkenin halkları arasında da çok yoğun temaslarımız var. Salgın sebebiyle zor bir dönemden geçiyoruz ama yine de ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda bu durum iyileşecek ve eskiye doğru döneceğiz. İlişkilerimiz daha kuvvetli bir şekilde gelişecek. Halklarımız birbiriyle görüşmeye daha çok fırsat bulacaktır dedi.

KATİBİM'İ KANUNLA ÇALARDI

Andrey Karlov'u yakından tanıyan Dağıstanlı sanatçı Akhmed Akhmedov, Andrey Karlov büyük bir insandı, onda büyük bir mütevazilik vardı. Büyük bir Türk dostuydu. Hatta hiç koruma kullanmadan gezerdi ve hatta bu konu sorulduğu zaman 'kimden kendimi koruyacağım, ben bu halkı çok seviyorum' derdi. Şöyle bir hatıram var ki, kanun ile Katibim şarkısını ünlü bir kanun sanatçısına bizzat çalmıştı dedi.