Dünyaca Ünlü Model Türk İş Adamına Aşkını İlan Etti

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü model Jessica Michel Serfaty, Türk iş adamı Kaan Günay ile birlikte olduklarını sosyal medya hesabından ilan etti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

ABD'li model Jessica Michel, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Dünyaca ünlü model aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.1 oğlu olan modelin çocuğuyla sevgilisinin de çok iyi anlaştığı belirtildi. Michel, Kaan Günay'dan önce Gossip Girl dizisi ile tanınan Ed Westwick ile ilişki yaşıyordu.